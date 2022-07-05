Собянин раскрыл свою формулу успешного управления мегаполисом

Мэр рассказал, что производительность труда в столице до пяти раз выше, чем в регионах

Создать социальный лифт для молодых, талантливых и перспективных — главная задача всероссийского форума "Территория смыслов". Он стартовал во вторник в подмосковном Солнечногорске в рамках президентской программы "Россия — страна возможностей". В течение месяца участников ждут экспертные сессии с кураторами и грантовый конкурс. Многие приехали уже с готовыми проектами. Идеи у претендентов разнообразные: от борьбы с коррупцией, сохранения культуры и истории до развития собственного бизнеса. А сегодня тренды развития городских пространств участники обсудили с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Первый день открытия, как обычно, самый насыщенный. Участники - молодёжь со всей страны. Здесь, в Солнечногорске, на берегу озера Сенеж, лето - самое проходящее время, чтобы заявить о своих креативных идеях.

"Это мой первый опыт участия во всероссийском форуме. До этого я участвовала больше в краевых, в Краснодаре, которые проводил наш центр молодёжных инициатив. Мы готовились к этому форуму, подготавливали свои проекты. Мой проект направлен на развитие волонтёрского движения у нас в городе - городе Туапсе", - рассказала Милена Гаевская.

Много проектов в этом году связаны с благотворительностью. Например, Полина Палымова из Казани хочет создать школу танцев для особенных людей.

"Я хочу начать с того, чтобы сделать трёхмесячный цикл мероприятий с мастер-классами по танцам, по растяжке, а потом, если получится всё успешно, собрать людей", - отметила она.

За два месяца здесь пройдёт семь смен, и каждая - это отдельная компетенция. "Образование" консолидирует педагогов и менеджеров в сфере преподавания. В сообществе "Бизнес" соберутся начинающие предприниматели. Лидеры общественных объединений и волонтёры встретятся в компетенции "Общество". Отдельная сессия будет у молодых политологов.

Ну а первыми на "Территорию Смыслов" приехали те, кто выбрал делом своей жизни строительство и развитие городских пространств - форум открывает компетенция "Город", и первое слово от главного наставника этого потока. Мэр Сергей Собянин делится своим опытом, как сделать город удобным для жизни.

"Москва строилась для промышленных заводов, потом, когда отпала необходимость в заводах … площадкой для бизнеса, в первую очередь, девелоперов, которые стали строить по дурному дому, пришлось расторгать контракты на 50 млрд долларов", - рассказал Собянин.

Новые парки, пешеходные зоны и общественные пространства - перевоплощение Москвы как самый яркий пример грамотного городского управления. После лекции - вопросы от участников форума. Сергей Собянин раскрыл свою формулу успешного управления мегаполисом.

"Мы все живем по одной формуле. Все регионы живут по одной формуле распределения налогов. Москва получает такую же долю налога на прибыль, подоходного налога, налога на имущество и так далее. Но в Москве налоги больше хотя бы потому, что в среднем производительность труда в Москве от двух до пяти раз выше, чем в других регионах. Большой город дает другие возможности, и с этим ничего не сделаешь ", - отметил Собянин.

В рамках форума пройдёт грантовый конкурс среди всех проектов. Авторы лучших из них получат средства на реализацию своих идей.

"Это время сейчас - это время ваше. Когда дует ветер перемен, кто-то строит стену, а кто-то поднимает паруса. Я хочу пожелать вам мечтать и поднимать паруса", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Уже завтра лекции, семинары и обширная образовательная программа. Впереди у участников много интересного.

Елена Сахно, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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