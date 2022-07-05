Освещающие спецоперацию военкоры получат статус ветерана

Принятый закон касается и других гражданских участников СВО

Гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации России по защите населения Донбасса, присвоят статус ветерана боевых действий. Закон приняли 5 июля в третьем, окончательном чтении депутаты Госдумы.

"В настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами", — приводятся слова спикера Госдумы Вячеслава Володина на сайте парламента.

Поясняется, что речь идет о гражданском персонале российских Вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах, а также о военных корреспондентах, освещающих спецоперацию. Теперь все они смогут получить соцподдержку – в частности, налоговые льготы и ряд других преимуществ.

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