Город под контролем ВСУ

Роддом в Славянске, подконтрольном ВСУ, обстрелян украинскими боевиками. Это очередная провокация с целью обвинить Вооруженные силы России в уничтожении мирного населения.

"Украинские нацбаты с целью провокации обстреляли район роддома в Славянске, чтобы обвинить в обстрелах подразделения союзных сил… Вероятно, хотят устроить провокацию, как это было в Мариуполе", - заявил источник агентства ТАСС со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

При этом, по данным агентства, роддом уже две недели стоит пустой. Под массированный обстрел украинских войск попали также район железнодорожного вокзала и рынок. Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бежали из Лисичанска в подконтрольные им города Северск, Краматорск и Славянск.

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