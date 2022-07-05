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Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки из-за непогоды

19:29
  • вторник
  • 05 июля 2022

Водосточная сеть справляется с объемом осадков

300 бригад и 290 единиц техники городских служб дежурят на улицах из-за непогоды. Об этом во вторник сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Телеграм-канале.

Отмечается, что водосточная сеть столицы справляется с объемом выпадающих осадков.

"Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают бригады ГУП "Мосводосток", - сообщили в ведомстве.

Напомним, чуть более чем за час на востоке Москвы выпало более 30% месячной нормы месячной нормы осадков. До конца дня этот показатель может сильно возрасти.

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