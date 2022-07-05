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Путин и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство

19:39
  • вторник
  • 05 июля 2022

Москва поддерживает усилия Ташкента по урегулированию в Каракалпакстане

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев настроены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана. Президенты двух стран подтвердили это в телефонном разговоре, который состоялся 5 июля.

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"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере", - сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры Росси и Узбекистана обсудили также график предстоящих контактов. Кроме того, Путин выразил поддержку усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.

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