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МИД Франции подтвердил гибель французского наемника

20:01
  • вторник
  • 05 июля 2022

Французам категорически не советуют ездить на Украину

Гибель гражданина Франции, воевавшего на Украине на стороне ВСУ, подтвердили во французском министерстве иностранных дел. В дипведомстве категорически не советуют согражданам ездить в эту страну.

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"Мы узнали печальную новость о его смерти. Мы выражаем наши соболезнования его семье, с ними связываются соответствующие отделы министерства", - заявил представитель МИД.

Как сообщалось ранее, на Украине подтвердили смерть гражданина Франции, 20-летнего Адриана Д. Он погиб 25 июня во время обстрела под Харьковом. В середине мая сообщалось о гибели другого француза, который участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. По данным СК России, на территории Украины находятся около 50 французских наемников.

Представитель МИД Франции напомнил согражданам, что вся территория Украины - зона боевых действий. Он подчеркнул, что в связи с этим категорически не рекомендуется посещать Украину по какой бы то ни было причине, передает ТАСС.

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