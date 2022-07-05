В Москве обсудили эффективность социальной рекламы

Работа очень важна для развития гражданского общества

Как повысить эффективность социальной рекламы – во вторник об этом говорили в Комитете по информационной политике Госдумы.

Участники заседания обсудили итоги первого года действия законодательных поправок, которые регулируют размещение социальной рекламы в интернете. В частности, владельцы информресурсов с ежедневным доступом более 100 тысяч интернет-пользователей должны бесплатно размещать на своих сайтах социальную рекламу.

Эксперты отметили, что благодаря этой инициативе некоммерческие организации, занимающиеся социально значимыми проектами, получили новую аудиторию и смогли привлечь к своей деятельности десятки тысяч человек. Самые популярные направления такой рекламы - изменение отношения к людям с ограниченными возможностями, оказание помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, повышение финансовой и правовой грамотности населения.

"Работа, которая сегодня ведется в этой сфере, действительно очень важна для развития гражданского общества, для того, чтобы поддерживать людей в непростой ситуации, для того, чтобы менять подходы наших граждан и для того, чтобы формировать интернет как территорию, в прямом смысле слова, безопасности, территорию комфорта и территорию помощи", - заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"