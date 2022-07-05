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Два британских министра объявили об отставке из-за Джонсона

20:40
  • вторник
  • 05 июля 2022

Они не согласны с методами работы премьера

Британское правительство лишилось двух министров. Главы минфина и минздрава отказались работать с Борисом Джонсоном и объявили об отставке. Они пояснили, что приняли такое решение из-за недоверия к премьер-министру и методам его руководства.

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"Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку", - написал в Twitter министр финансов Риши Сунак.

По словам главы минфина, общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Его точку зрения поддержал и глава минздрава Саджид Джавид, который также опубликовал в соцсети заявление об уходе, передает РИА Новости.

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