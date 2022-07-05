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Москвичка родила девочку на станции метро "Марксистская"

20:58
  • вторник
  • 05 июля 2022

Мама и дочка чувствуют себя хорошо

Сотрудникам московского метрополитена 5 июля пришлось принимать роды. Женщина родила девочку на станции "Марксисткая". Схватки у роженицы начались прямо в вагоне метро, однако работники не растерялись.

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"Сотрудники московского метро могут прийти на помощь даже в самой нестандартной ситуации. Сегодня они еще раз доказали это - приняли роды на станции метро "Марксистская", - приводит Telegram-канал столичного департамента транспорта слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Скорую вызвала дежурная по станции Нина Аюкова. Она и ее коллеги предупредили полицейских и оградили роженицу от других пассажиров. Однако девочка появилась на свет еще до приезда врачей. Маму с дочкой отвезли в больницу, с ними все в порядке. Ликсутов в сообщении поздравил семью с рождением девочки и пожелал ребенку и маме крепкого здоровья.

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