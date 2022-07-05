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Оппозиция объявила о крахе Джонсона после отставки ключевых министров

21:15
  • вторник
  • 05 июля 2022

Премьера поддержала глава британского МИД

Крах правительства премьер-министра Бориса Джонсона был предсказуем. А после отставки двух ключевых министров он неизбежен, заявил лидер британской оппозиционной лейбористской партии Кейр Стармер.

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"После всей той подлости и скандалов, свидетелями которых мы стали, после всех провалов было ясно, что нынешнее правительство ждет коллапс", - цитирует Стармера агентство Reuters.

Бориса Джонсона, который в последнее время подвергается британцами жесткой критике, поддержала глава МИД. Лиз Трасс заявила, что она "на 100% за премьера". Ранее сообщалось, что об отставке из-за несогласия с политикой Джонсона объявили главы минфина и минздрава.

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