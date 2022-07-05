Оппозиция объявила о крахе Джонсона после отставки ключевых министров

Премьера поддержала глава британского МИД

Крах правительства премьер-министра Бориса Джонсона был предсказуем. А после отставки двух ключевых министров он неизбежен, заявил лидер британской оппозиционной лейбористской партии Кейр Стармер.

"После всей той подлости и скандалов, свидетелями которых мы стали, после всех провалов было ясно, что нынешнее правительство ждет коллапс", - цитирует Стармера агентство Reuters.

Бориса Джонсона, который в последнее время подвергается британцами жесткой критике, поддержала глава МИД. Лиз Трасс заявила, что она "на 100% за премьера". Ранее сообщалось, что об отставке из-за несогласия с политикой Джонсона объявили главы минфина и минздрава.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"