Боевики ВСУ заминировали цистерны с хлором на ТЭС в Славянске

Тяжелое вооружение размещено на химзаводе в Харькове

Украинские националисты заминировали емкости с жидким хлором, которые специально завезли на Славянскую ТЭС. Боевики готовят очередную провокацию с применением отравляющих веществ, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"На насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС завезены емкости с жидким хлором (свыше шести тысяч литров), которые они заминировали и планируют подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований Донецкой народной республики", - заявил на брифинге генерал-полковник.

В других городах украинские вооруженные формирования размещают тяжелые вооружения и военную технику на объектах химической промышленности. По словам Мизинцева, они умышленно создают предпосылки к возникновению техногенных аварий, в результате которых могут пострадать тысячи мирных граждан. Огневые позиции, по данным Минобороны, оборудованы на химпредприятиях в Николаеве, Харькове и Одессе, передает ТВЦ.

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