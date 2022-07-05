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Главный удар июльской грозы принял на себя восток Москвы

22:07
  • вторник
  • 05 июля 2022

Выпало более половины месячной нормы осадков

Восток Москвы принял на себя основной удар прогремевшей 5 июля грозы. Там выпало 58 миллиметров осадков - почти 62% от месячной нормы.

На Москву идет летняя гроза
На Москву надвигается гроза с градом

"Прошедший ливень принес в отдельные районы города больше половины месячной нормы осадков. Наиболее интенсивным дождь был в ВАО - выпало 58 миллиметров осадков, это почти 62% от месячной нормы", - сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По данным департамента, ветер повалил 17 деревьев. Городские службы их оперативно распиливают и вывозят. Скоплений воды на улицах столицы по состоянию на 21.00 не зафиксировано, все приняла водосточная сеть. Дождь снова польет завтра днем.

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