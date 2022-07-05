Умер журналист-международник Георгий Зубков

Тележурналисту было 96 лет

Советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков скончался на 97 году жизни. Печальное известие сообщила его супруга.

"Наверное, и возраст уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах", - цитирует жену известного журналиста РИА Новости.

Как выяснилось, Зубков неудачно упал и сломал шейку бедра. Около десяти дней он провел без движения – и, судя по всему, не выдержали легкие.

Георгий Зубков с 1972 по 1981 годы возглавлял в Париже региональное отделение телевидения и радио по странам Западной Европы. Профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, писатель, драматург, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный работник культуры РСФСР. О месте и времени похорон журналиста пока не сообщается.

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