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Стало известно о применении на Украине комплексов "Ступор"

08:23
  • среда
  • 06 июля 2022

Они глушат управляющий сигнал между оператором и беспилотником

Как пишет в среду ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, в ходе спецоперации на Украине впервые были применены российские электромагнитные "ружья".

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"Российские электромагнитные комплексы "Ступор" впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что "Ступор" глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.

По словам источника, "Ступор" используется в том числе на западе Донецкой народной республики. Официальных данных на этот счет нет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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