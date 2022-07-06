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Губернатор объяснил, как добиться снятия блокады Калининграда

08:30
  • среда
  • 06 июля 2022

Ситуация должна в скором времени разрешиться

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью РИА "Новости", что в ситуации с ограничением транзита через Литву добиться каких-то изменений можно только угрозами.

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"К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. К сожалению, вот так. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно", - отметил глава региона.

По его словам, разговор все же следует вернуть в "как минимум экономико-логистический ракурс".

"Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению", - заключил Алиханов.

18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

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