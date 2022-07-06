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В Германии заявили о провале плана по замене российского газа

08:31
  • среда
  • 06 июля 2022

В торговом флоте ФРГ нет нужных танкеров

Депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай заявил в разговоре с газетой Bild, что план министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провалю.

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Хабек планировал доставить в ФРГ морем 13 миллиардов кубометров газа в первой половине 2023 года.

"Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища", - подчеркнул парламентарий.

Эксперт из Союза судовладельцев же объяснил, что проблема заключается в отсутствии возможностей найти необходимые для перевозки СПГ суда. В торговом флоте Германии просто нет нужных танкеров.

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