ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Демократы решили избавиться от Байдена

08:23
  • среда
  • 06 июля 2022

За пост президента от демократов будет бороться губернатор Калифорнии

Политический обозреватель Fox News Томи Ларен рассказала в эфире Sky News Australia, что после ноябрьских промежуточных выборов в Палату представителей Демократическая партия планирует сделать президента США Джо Байдена "козлом отпущения" и "избавиться" от него.

Оговорка по Байдену: лидер США назвал НАТО угрозой
Байден перепутал братьев Кличко

"Он просто марионетка в руках крайних левых. Но американцев они заставят думать не это. Американцам они скажут, что это только Джо и Камала (Харрис) - проблема в них. Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали", - отметила Ларен.

Она добавила, что в 2024 году за пост президента от демократов поборется губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее по результатам опроса Harvard CAPS/Harris Poll стало известно, что 71% американцев не хочет видеть Байдена выборах на второй президентский срок. Рейтинг одобрения действующего главы Белого дома упал до 38%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.