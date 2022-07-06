Демократы решили избавиться от Байдена

За пост президента от демократов будет бороться губернатор Калифорнии

Политический обозреватель Fox News Томи Ларен рассказала в эфире Sky News Australia, что после ноябрьских промежуточных выборов в Палату представителей Демократическая партия планирует сделать президента США Джо Байдена "козлом отпущения" и "избавиться" от него.

"Он просто марионетка в руках крайних левых. Но американцев они заставят думать не это. Американцам они скажут, что это только Джо и Камала (Харрис) - проблема в них. Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали", - отметила Ларен.

Она добавила, что в 2024 году за пост президента от демократов поборется губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее по результатам опроса Harvard CAPS/Harris Poll стало известно, что 71% американцев не хочет видеть Байдена выборах на второй президентский срок. Рейтинг одобрения действующего главы Белого дома упал до 38%.

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