Боррель: Евросоюз не собирается воевать с Россией

ЕС будет продолжать политику санкций

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в статье для газеты Yomiuri, что ЕС не будет воевать с Россией из-за Украины.

"Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции. Они уже начинают оказывать влияние, которое в ближайшие месяцы только возрастет", - отметил дипломат.

Он добавил, что "из-за санкций возможности России производить такие высокоточные ракеты как "Искандер" и X-101 ограничены.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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