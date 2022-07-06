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Боррель: Евросоюз не собирается воевать с Россией

08:30
  • среда
  • 06 июля 2022

ЕС будет продолжать политику санкций

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в статье для газеты Yomiuri, что ЕС не будет воевать с Россией из-за Украины.

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"Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции. Они уже начинают оказывать влияние, которое в ближайшие месяцы только возрастет", - отметил дипломат.

Он добавил, что "из-за санкций возможности России производить такие высокоточные ракеты как "Искандер" и X-101 ограничены.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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