Фанат Степана Бандеры пошел на повышение - его могут назначить замглавы МИД Украины

Чудеса дипломатии или посол нацист, который обзывал всех и пошёл на повышение! Немецкая пресса бурно обсуждает новость о том, что украинский посол в Германии Андрей Мельник скоро вернётся в Киев. Мельник вроде и дипломат, но язык дипломатии бессилен, когда журналисты пишут о его выходках. Ещё не забыли, как он назвал канцлера Германии?

- Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному!

Зашумели в Бундестаге депутаты, как так, оскорбление канцлера!

"Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потерял всякое самоуважение", - сказал Севим Дагделен, депутат от "Левой партии".

Ливерная колбаса в лице Шольца вовсе не обиделась. А Мельник прославлял его и дальше в соцсетях.

Не Шольцу обижаться! Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера вообще в Киеве не приняли. Мол, слишком много с русскими общался, пошёл вон! Мельник любит и на ТВ выступать: "Степан Бандера не только для меня лично – для многих украинцев он борец за свободу. Робин Гуд всеми почитаем, но он ведь тоже поступал не по закону".

В Германии прославление нацизма законодательно запрещено, но тут поморщились и проглотили. Робин Гуд так Робин Гуд.

В Варшаве, правда, возмутились, когда Мельник им объяснил, что украинские националисты в годы Второй мировой тысячами убивали мирных поляков на Волыни и в Галиции просто потому, что те сами были виноваты. Взорвались польские соцсети.

- Украинцы, возвращайтесь к себе, пора! Слуги украинцев в "польском" правительстве, вас пора убрать из Польши.

Возмутилось и посольство Израиля в Берлине: "Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением Холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками".

Но Мельник легко парировал – это всё русские продвигают подобные сюжеты. В целом, украинский посол достал всех. Но и колбасный ряд, и прославление нацистов, и постоянные указания, сколько и чего должна выдать Германия Украине, Мельнику все сходило с рук. В конце июня Мельник ответил читателям издания Die Zeit, которые опубликовали коллективное письмо с требованием прекратить военную поддержку Киева и создать условия для переговоров.

"Вы все должны пойти к чертям с вашими пораженческими советами", - заявил Мельник.

Говорят, Мельник возвращается в Киев, чтобы стать заместителем министра. Кого теперь в Берлин отправят, если у них весь МИД такой?

Дипломат-нацист, на которого в Европе управы найти не могут? Мужайтесь, это новая реальность! В которой в действительности всё не так, как на самом деле.

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