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Политолог Марков назвал последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

10:06
  • среда
  • 06 июля 2022

Балтийское море могут объявить внутренним морем НАТО, уверен эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили вероятные последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

В каких точках можно ожидать появления военных баз альянса у северо-западных рубежей России? Как изменится ситуация на Балтийском море? Готовы ли жители европейских стран оплачивать расширение альянса?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

"Возникает проблема с Балтийским морем. Там кого только нет вокруг. Ранее договорились, что это должно быть мирное море. Сейчас у них возникает искушение объявить Балтийское море внутренним морем НАТО. В этом случае возможна его резкая милитаризация, возможны столкновения, которые будут искрить", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маркова смотрите в видео.

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