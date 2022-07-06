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Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч"

09:00
  • среда
  • 06 июля 2022

Системы применяют во время спецоперации на Украине

Сегодня Минобороны показало кадры работы реактивных систем залпового огня "Смерч" в зоне спецоперации по защите Донбасса.

В считанные минуты артиллеристы выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный удар по противнику, который находился в нескольких десятках километров. Корректировку огня и контроль поражения объектов боевиков обеспечили расчеты беспилотников "Орлан-10".

"Расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесли огневое поражение противнику. Особенность заключается в дальности стрельбы. По этому показателю система в несколько раз превосходит "Грады" и "Ураганы". Боевая работа ведётся непрерывно, как в ночное, так и в дневное время", - заявил Святослав, начальник расчета РСЗО "Смерч".

В ходе спецоперации также работают расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Они продолжают наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Кадры публикует наше Минобороны. Для "Искандера" не бывает плохих погоды или дорог. Они способны выполнять задачи практически в любых условиях. Чтобы обеспечить надёжную опору для машины и поднять четырёхтонную ракету, есть не более минуты. Как только снаряд уходит в небо, комплекс меняет дислокацию. "Искандеру" под силу уничтожить любую цель, он не имеет аналогов в мире.

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