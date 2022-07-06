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В Минобороны рассказали о героизме еще трех российских военных

09:08
  • среда
  • 06 июля 2022

Отличились Илья Егоров, Сергей Любарцев и Григорий Забегайлов

В Минобороны России рассказали о мужестве и отваге, проявленных нашими военнослужащими в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Сержант Илья Егоров во время воздушной разведки обнаружил автоколонну материально-технических средств противника. Оператор беспилотника "Орлан-10" передал на командный пункт координаты цели, по которой наша артиллерия нанесла удар. А через несколько дней Егоров обнаружил и уничтожил дот боевиков в населенном пункте.

Начальник связи мотострелковой бригады, подполковник Сергей Любарцев во время массированной атаки врага умело руководил своими подчиненными и обеспечивал бесперебойное оперативное сообщение. Несмотря на полученную контузию, он организовал эвакуацию техники и личного состава из-под огня неприятеля.

Рядовой Григорий Забегайлов в ходе поиска вооруженных формирований неприятеля в окрестностях освобожденного населенного пункта обнаружил артиллерийские позиции националистов. Передав координаты противника, он вел корректировку огня нашей артиллерии. Уничтожены 7 единиц техники и около 30 радикалов.

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