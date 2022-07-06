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В ходе беспорядков в столице Северной Македонии пострадали 47 полицейских

09:02
  • среда
  • 06 июля 2022

Протестующие забрасывали силовиков камнями и коктейлями Молотова

47 полицейских пострадали во время протестов в столице Северной Македонии. Митингующие смогли прорвать оцепление у здания парламента страны. И стали забрасывать силовиков коктейлями Молотова, камнями и другими предметами.

Поводом для уже протеста стал документ по урегулированию разногласий между Болгарией и Северной Македонией для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. 17 лет страна считается кандидатом. В ходе беспорядков задержаны 11 человек. Всем пострадавшим полицейским оказана помощь, двое находятся в тяжелом состоянии.

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