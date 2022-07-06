Это произошло на фоне скандалов вокруг британского премьера и его протеже Кристофера Пинчера

Очередной скандал в британских верхах. В отставку ушли два министра правительства Бориса Джонсона и несколько чиновников.

Свои посты покинули глава минздрава Саджид Джавид и глава минфина Риши Сунак. Их примеру последовали 5 парламентских секретарей различных ведомств. Отставки прошли на фоне скандалов вокруг британского премьера и его протеже - бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. По некоторым данным, на момент назначения Пинчера глава кабмина знал об обвинениях. Борису Джонсону пришлось извиняться, а также выражать сожаление в связи с уходом министров и благодарить их за хорошую работу.

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