В Харьковской области рассказали о стремлении в Россию

Население уже начинает перестраиваться

Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти и жители освобожденных территорий региона хотят стать частью России.

"Здесь установилась власть, есть определенная вертикаль, нормативно-правовые документы. Сюда заходит рубль очень плотно, занимая основную нишу экономики, и люди уже начинают перестраиваться", - отметил он (цитата по ТАСС).

Глава ВГА добавил, что жители задают множество вопросов по получению российского гражданства. Ранее Ганчев сообщил, что освобождено примерно 20% территории Харьковской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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