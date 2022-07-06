ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Харьковской области рассказали о стремлении в Россию

08:30
  • среда
  • 06 июля 2022

Население уже начинает перестраиваться

Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти и жители освобожденных территорий региона хотят стать частью России.

ВС России поразили склад с боеприпасами под Харьковом и живую силу в 18 районах
МО: националисты готовятся взорвать детскую больницу в Харькове

"Здесь установилась власть, есть определенная вертикаль, нормативно-правовые документы. Сюда заходит рубль очень плотно, занимая основную нишу экономики, и люди уже начинают перестраиваться", - отметил он (цитата по ТАСС).

Глава ВГА добавил, что жители задают множество вопросов по получению российского гражданства. Ранее Ганчев сообщил, что освобождено примерно 20% территории Харьковской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Харьковская область
Харьковская область
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.