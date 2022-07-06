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Захарова отметила усилия Лондона по противодействию России

08:44
  • среда
  • 06 июля 2022

До внутренних проблем руки у британских властей не доходят

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отставку двух британских министров - главы Минфина Риши Сунака и главы Минздрава Саджида Джавида.

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Оба уволились на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Сунак и Джавид указали на невозможность продолжать быть членами правительства по этическим соображениям.

"Не удивительно. Лондон бросил все силы на противодействие России и участие в боевых действиях на Украине", - написала спикер российского внешнеполитического ведомства в Telegram.

По словам дипломата, Британия тратит огромные деньги на поддержку Украины, отправляет туда наемников и инструкторов, а также ключевые силы спецслужб.

"До внутренних проблем руки не доходят", - заключила Захарова.

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Мария Захарова
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