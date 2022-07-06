Канадским мужчинам-военным разрешили носить юбки и красить волосы

А также носить бороду и иметь длинные ногти

Канадским военнослужащим разрешили красить волосы и ногти, иметь татуировки на лице и носить юбки вне зависимости от пола. Об этом сообщили в Минобороны Канады. Изменения в устав вступят в силу в сентябре 2022 года.

Теперь военнослужащие смогут носить волосы любой длины, а также красить их в любые цвета. Им разрешено носить бороды, бакенбарды и усы любых форм. Единственное условие – они должны быть подстрижены и в целом иметь опрятный вид.

Также солдаты и офицеры смогут делать татуировки на лице, кроме тех, что пропагандируют расизм, сексизм, гомофобию и другие виды нетерпимости. Кроме того, военным можно носить длинные ногти, кольца и пирсинг в ушах, а также тоннели.

Мужчины и женщины канадской армии смогут носить одежду вне зависимости от пола. Это значит, что мужчинам-военным теперь разрешено надевать юбки, подчеркнули в Минобороны Канады.

"Общая цель обновленных инструкций по одежде состоит в том, чтобы сделать политику более инклюзивной и менее запретительной, а также предоставить военнослужащим большую свободу делать личный выбор в отношении своего внешнего вида при условии, что безопасность и оперативность сохранится", - рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, канадским военным разрешили носить рюкзак только на левом плече, жевать жвачку, сутулиться, держать руки в карманах, курить, есть на улице и ходить рука об руку.

В Минобороны страны подчеркнули, что, несмотря на послабления в уставе, канадские военные своим поведением и внешним видом должны создавать положительный образ.

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