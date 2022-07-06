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Горноспасатели России отмечают вековой юбилей службы

09:49
  • среда
  • 06 июля 2022

Подразделения есть в 39 регионах страны

Горноспасатели России отмечают вековой юбилей. Официально служба появилась 6 июля 1922 года. Теперь это крупное подразделении МЧС, которое спасает шахтеров, тушит пожары, ликвидирует последствия взрывов, затоплений, горных ударов в выработках и на рудниках. Сегодня отряд горноспасателей насчитывает пять с половиной тысяч человек, имеет более 800 единиц техники. Подразделения в 39 регионах страны. Они обслуживают две с половиной тысячи опасных производственных объектов. Свой героический путь горноспасательная служба начала с добровольных дружин на угольных шахтах Донбасса.

"В летописи вашей истории немало героических страниц, которые вызывают нашу общую гордость и уважение. Несмотря на то, что сегодня горноспасатели используют самые современные технологии, ваша служба сопряжена с высоким уровнем риска. Не зря говорится, что входящий в шахту горноспасатель выполняет не менее благородную задачу, чем солдат, выходящий с оружием в руках защищать свое отечество", - заявил Александр Куренков, глава МЧС России.

Российские горноспасатели признаны одними из лучших в мире. За последние 10 лет подразделения ликвидировали более 300 аварий, спасены и выведены на поверхность 10 тысяч шахтеров.  Самая крупная группировка - в Кузбассе. Многие и сегодня находятся на дежурстве и готовы в любой момент прийти на помощь. Получить эту профессию можно в 14 учебных центрах, но она уже давно стала семейной. Среди горняков есть свои трудовые династии и, несмотря на трудности и риск, практически нет текучки кадров.

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Горноспасатели России отмечают вековой юбилей службы
Горноспасатели России отмечают вековой юбилей службы
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