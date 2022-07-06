Жертвами наводнений в Пакистане стали 25 человек

Разгул стихии вызвали муссонные дожди

Жертвами мощных наводнений в Пакистане стали по меньшей мере 25 человек. Среди погибших - четверо детей, сообщают местные СМИ. Более 35 человек пострадали. Разгул стихии вызвали муссонные дожди.

Потоки воды смывали целые деревни, разрушали десятки домов и уносили скот. Фермеры пытались спасти домашних животных, но на улицах, превратившихся в реки, сделать это было сложно. Под воду ушли и автомобили. Наиболее пострадал юго-запад страны. Власти ввели чрезвычайное положение. По данным спасателей, число погибших может увеличится, несколько человек уже сейчас числятся пропавшими без вести.

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