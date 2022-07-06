В Совфеде дали совет Норвегии по поводу Шпицбергена

Норвежские СМИ ранее заявили о "российской провокации"

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

Норвежские СМИ назвали это "российской провокацией". На данные заявления отреагировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства", - написал сенатор в Telegram.

Ранее Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что договор между Осло и Москвой не подлежит денонсации.

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