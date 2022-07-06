ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онищенко заявил, что оспа обезьян осваивает человеческую популяцию

09:25
  • среда
  • 06 июля 2022

На планете с 7 мая сдетонировала мощная вспышка заболеваемости

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что риск появления в России оспы обезьян не имеет фундаментального значения.

ВОЗ предупредила о высоком риске завоза оспы обезьян в Россию
Медики выявили аномальную мутацию оспы обезьян

"А вот то, что оспа обезьян все более и более уверенно ведет себя в человеческой популяции - это серьезно", - добавил он (цитата по ТАСС).

По словам академика, на планете с 7 мая сдетонировала "мощная вспышка" заболеваемости, охватившая более 50 стран и спровоцировавшая более 6 тысяч случаев.

"Это серьезно, это говорит о том, что оспа неуклонно осваивает человеческую популяцию", - уточнил Онищенко. За период с мая 2022 года наблюдается очень интенсивная мутация подтипа вируса, также отметил он.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Оспа обезьян
Оспа обезьян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.