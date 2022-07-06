Онищенко заявил, что оспа обезьян осваивает человеческую популяцию

На планете с 7 мая сдетонировала мощная вспышка заболеваемости

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что риск появления в России оспы обезьян не имеет фундаментального значения.

"А вот то, что оспа обезьян все более и более уверенно ведет себя в человеческой популяции - это серьезно", - добавил он (цитата по ТАСС).

По словам академика, на планете с 7 мая сдетонировала "мощная вспышка" заболеваемости, охватившая более 50 стран и спровоцировавшая более 6 тысяч случаев.

"Это серьезно, это говорит о том, что оспа неуклонно осваивает человеческую популяцию", - уточнил Онищенко. За период с мая 2022 года наблюдается очень интенсивная мутация подтипа вируса, также отметил он.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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