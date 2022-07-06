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Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо

09:43
  • среда
  • 06 июля 2022

Свой пост он занимал с августа 2016 года

Глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии Меле Кьяри сообщил в соцсетях о смерти генерального секретаря Организации стран - экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо.

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"Он скончался примерно в 23:00 вчера, 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества", - написал Кьяри.

Баркиндо с августа 2016 года занимал пост генсека ОПЕК. Он также являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии, работал на разных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации.

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