"Чтобы потом не было стыдно": Лавров о том, как Россия ведет переговоры

Обнародования закрытых бесед дипломатическая этика не предполагает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирного населения в Донбассе и на Украине, передает ТАСС.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, заявления Киева о том, что российская армия наносит удары по своим же городам, являются враньем.

Также Лавров прокомментировал обнародование телефонной беседы Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. По словам главы МИД, дипломатическая этика не предполагает "слив разговоров".

Россия всегда ведет переговоры так, чтобы "потом не было стыдно", подчеркнул Лавров.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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