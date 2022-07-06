Врач поделилась правилами перелета для сердечников

Никакого алкоголя на борту

Врач дала рекомендации людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при длительных перелетах.

Во время полета важно вставать и ходить по салону, пить достаточно жидкости, обязательно принимать предписанные лекарства, избегать употребления алкоголя, заявила РИА Новости руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ Коммунарка Анастасия Лебедева.

"При планировании экскурсий заранее поинтересуйтесь уровнем физической нагрузки на маршруте, возможностью отдохнуть в тени, обязательно возьмите с собой запас питьевой воды", - сообщила врач.

Кроме того, в путешествие необходимо запастись лекарствами на 2-3 дня больше, чем будет длиться поездка.

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