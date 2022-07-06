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Московские инженеры помогли восстановить водопровод в Луганске

11:58
  • среда
  • 06 июля 2022

На освобожденных территориях Донбасса налаживают мирную жизнь

Российские вооружённые силы наносят удары по позициям ВСУ при помощи реактивных систем залпового огня "Смерч". Наши "Искандеры" бьют по командным пунктам и комплексам ПВО противника. Но украинские националисты не прекращают обстрелы ЛДНР и готовят очередную опасную провокацию.

Задача получена. Выдвинуться на боевые позиции, развернуть систему и нанести удар - на это отводится считанные минуты. И вот в небе - "Смерч". Системы залпового огня наносят удары с расстояния в несколько десятков километров, оставаясь недоступными для противника.

"Особенность этой РСЗО заключается в дальности ее стрельбы. По этому показателю она в несколько раз превосходит "Грады" и "Ураганы". Боевая работа ведётся непрерывно, в ночное и дневное время", - рассказал Святослав, начальник расчета РСЗО.

Всего несколько минут уходит и на развертывание одного из самых мощных оперативно-тактических комплексов. Молнии "Искандеров" обрушиваются на позиции ВСУ, уничтожая командные пункты, колонны техники или расчеты противовоздушной обороны. Контроль поражения целей наши военные ведут с беспилотников.

"В любых погодных условиях. Нанесли ракетный удар и уехали с позиции, чтобы противник не засек место пуска", - говорит Александр, командир стартовой батареи ракетного дивизиона.

Поврежденную технику союзных сил наши военные вводят в строй прямо на полях сражений. Это позиции ремонтных подразделений Южного военного округа. Танки, БМП, ракетное вооружение в считанные часы вновь становятся боеспособными! Трофейные машины также восстанавливают и отправляют в бой против ВСУ.

ВСУ продолжают обстрелы мирного населения Донбасса. Минувшей ночью девять снарядов натовского калибра были выпущены по Макеевке и пригородам Донецка. Идут обстрелы и из дальнобойных гаубиц М-777. По оперативной информации Минобороны, неонацисты готовят химическую атаку на Славянской теплоэлектростанции. Туда завезли шесть тысяч литров жидкого хлора. Заминировали предприятие и планируют подорвать его при подходе союзных войск.

Но на освобожденных территориях налаживают мирную жизнь. В Луганске московские инженеры помогают восстанавливать водопроводные скважины и сети. Трубы диаметром в полметра должны обеспечить горожан чистой питьевой водой. В города везут продовольствие, открывают гуманитарные центры, где можно оформить все необходимые документы.

Иван Колесников, Алина Голубева, "ТВ Центр".

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