ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Бундестаге допустили возможность запуска "Северного потока - 2"

10:39
  • среда
  • 06 июля 2022

Но только на ограниченный период времени

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что "Северный поток - 2" может быть запущен.

Евросоюзу предрекли "войну за распределение газа"
"Северный поток" остановят на десять дней

"При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом", - сказал парламентарий в интервью Rheinische Post.

Он добавил, что правительства стран Евросоюза должны пересмотреть энергетические санкции против России.

"Они означают, что хотя продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше", - заключил спикер.

В феврале правительство Германии по политическим мотивам приостановило сертификацию "Северного потока - 2". Строительство полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Северный поток-2
Северный поток-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.