В Бундестаге допустили возможность запуска "Северного потока - 2"

Но только на ограниченный период времени

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что "Северный поток - 2" может быть запущен.

"При необходимости ввести в эксплуатацию "Северный поток - 2" на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом", - сказал парламентарий в интервью Rheinische Post.

Он добавил, что правительства стран Евросоюза должны пересмотреть энергетические санкции против России.

"Они означают, что хотя продается меньше, выручка от этих продаж в целом выше", - заключил спикер.

В феврале правительство Германии по политическим мотивам приостановило сертификацию "Северного потока - 2". Строительство полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

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