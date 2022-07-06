МВД заявило о задержании трех генералов полиции

Среди них - помощник Колокольцева

По делу о злоупотреблении полномочиями задержаны три генерала МВД России.

Речь идет о помощнике главы МВД генерал-лейтенанте Сергее Умнове, начальнике ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майоре Алексее Семенове и бывшем главном тыловике того же главка генерал-майоре в отставке Иване Абакумове.

Сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России провели обыски, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено еще в 2020 году. По информации газеты "Коммерсант", подозреваемые настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Следствие считает, что эти деньги тратились необоснованно ради личной выгоды.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

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