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Катеру Балтфлота присвоили имя героя Владимира Носова

11:27
  • среда
  • 06 июля 2022

Военнослужащий погиб в ходе спецоперации на Украине

На Балтийском флоте увековечили память гвардии капитана Владимира Носова. Его имя присвоено новейшему противодиверсионному катеру.

Командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты первым из балтийцев в ходе спецоперации получил звание Героя России. Бойцы под командованием Носова неоднократно срывали наступление националистов, брали их в плен, уничтожали диверсантов и технику противника. Своими грамотными действиями гвардии капитан сохранил жизни многих подчинённых, но сам получил смертельное ранение в бою.

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