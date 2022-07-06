Джонсон потерял двух министров после секс-скандала

Британцы больше не считают правительство честным и компетентным

Новый политический скандал в Лондоне. Борис Джонсон получил ещё один удар от однопартийцев. Из-за несогласия с премьером правительство покинули министры финансов и здравоохранения. Британская пресса пишет о параличе власти и предрекает конец главе кабинета.

- Мистер Джавид! Что вы скажете о своей отставке?

- Добрый вечер. Я просто собираюсь провести время со своей семьей.

Всё, что хотел, о своей отставке министр здравоохранения Саджид Джавид сказал в письме Борису Джонсону – документ уже опубликован. В нем он объяснил уход тем, что люди больше не считают британское правительство честным, компетентным и действующим в национальных интересах. Точно так же оформил увольнение и министр финансов Риши Сунак.

"Общество вправе ожидать, что правительством управляют должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку", - заявил Риши Сунак, министр финансов Великобритании.

Отставки ключевых министров назвали срежиссированными. Они произошли сразу после очередного скандала. Заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента 52-летний Крис Пинчер признался, что крепко выпил и приставал сразу к двум мужчинам в элитном лондонском клубе. Они уже подали заявление в полицию. Известно, что любвеобильный Пинчер – протеже Джонсона. Премьер накануне публично раскаялся в принятом кадровом решении.

"Оглядываясь назад, я думаю, что это было неправильно. Я приношу извинения всем, кто сильно пострадал от этого, и я просто хочу абсолютно четко заявить, что в этом правительстве нет места никому, кто ведет себя хищнически или злоупотребляет своим положением", - сказал премьер Борис Джонсон.

Дело Пинчера пополнило копилку скандалов, связанных с правительством Джонсона. Самый громкий из них – party-gate – винная вечеринка на Даунинг-стрит в мае 2020 года, в которой участвовал сам премьер, в то время как в Лондоне действовал жесткий локдаун. Тогда к критике Джонсона присоединились даже верные однопартийцы, не говоря уже про оппозицию. Теперь лейбористы получили дополнительный козырь.

"Министры кабинета Тори поддерживали Джонсона на протяжении всей этой печальной саги. Они поддержали его, когда он нарушил закон. Они поддержали его, когда он солгал. Они поддержали его, когда он высмеял жертвы британского народа. Таким образом, они были соучастниками того, как он опозорил свой пост и подвел страну. И, честно говоря, если бы у них была хоть капля честности, они бы ушли несколько месяцев назад", - говорит Кейр Стармер, лидер лейбористов.

После демарша коллег правительство покинули еще пять членов британского правительства. Но сегодня на первых полосах газет - не они, а сам Джонсон. Под премьером качается кресло, настаивают издания.

В начале июня в британском парламенте уже пытались высказать вотум недоверия Джонсону. Но тогда большинство проголосовало за продолжение его работы на своем посту. Хотя вряд ли это решение отражало желания электората. Аналитическая компания YouGov опубликовала данные опроса среди граждан Великобритании, по результатам которого 57 процентов высказались за отставку премьера.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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