Лавров обвинил Киев в государственном терроре

Министр призвал Запад осознать ответственность за гибель мирных жителей Донбасса

Москва ценит объективную позицию Вьетнама по ситуации вокруг Украины и нежелание присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече со своим коллегой в Ханое.

Глава нашего МИД отметил стремление обеих стран укреплять сотрудничество. В частности, для общего ответа на вызовы, которые создают в мировой экономике Соединённые Штаты и их союзники. Лавров посоветовал западным странам обратить внимание на обстрелы, которые киевский режим ведёт по жилым кварталам Донбасса.

"Западные страны должны осознавать свою ответственность, независимо от того, как и что толкует Зеленский и его команда, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения. В качестве средства устрашения, по большому счёту. Это государственный террор", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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