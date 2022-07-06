Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Миланы Добышевой

За прошедшие сутки удалось собрать свыше миллиона рублей

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 3-летней Миланы Добышевой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать свыше миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё более полутора миллионов. У малышки - церебральный паралич. Девочка не ходит. Её мышцы находятся в гипертонусе, из-за этого деформированы позвоночник, стопы и суставы. Изменения усиливаются по мере роста, несмотря на интенсивную ежедневную реабилитацию. Чтобы снять постоянное напряжение мышц, Милане необходимо провести дорогостоящую операцию. Но лечение стоит свыше трёх миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Милане все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Миланы Добышевой, программа 1442

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Миланы

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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