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Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

11:02
  • среда
  • 06 июля 2022

Суд прекратил производство

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер. Суд прекратил производство, сообщает РИА Новости.

Сегодня мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве должен был продолжить рассмотрение вопроса о расторжении брака между Усмановым и Винер-Усмановой. Первое слушание прошло месяц назад.

Как отмечает РИА Новости, при отсутствии у супругов несовершеннолетних детей расторгнуть брак можно через ЗАГС. Подача иска в суд в таких случаях может говорить о том, что один из супругов первоначально не дал согласия на развод.

Алишер Усманов и Ирина Винер поженились в 1992 году. 19 мая 2022 года стало известно, что бизнесмен подал на развод с главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

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Алишер Усманов и Ирина Винер
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