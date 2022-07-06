Суд прекратил производство

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер. Суд прекратил производство, сообщает РИА Новости.

Сегодня мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве должен был продолжить рассмотрение вопроса о расторжении брака между Усмановым и Винер-Усмановой. Первое слушание прошло месяц назад.

Как отмечает РИА Новости, при отсутствии у супругов несовершеннолетних детей расторгнуть брак можно через ЗАГС. Подача иска в суд в таких случаях может говорить о том, что один из супругов первоначально не дал согласия на развод.

Алишер Усманов и Ирина Винер поженились в 1992 году. 19 мая 2022 года стало известно, что бизнесмен подал на развод с главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"