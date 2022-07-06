Рубль обновил месячные минимумы к доллару и евро

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 2,58 рубля

На Московской бирже в среду утром первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,25 - 62,13 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 61,57 рубля. Евро достиг отметки в 65 рублей, затем подешевел до 63,49 рубля, передает "Интерфакс".

В итоге курс доллара составил 64,04 рубля (оказался выше 64 рублей впервые с 30 мая), евро - 65,79 рубля (впервые со 2 июня).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,58 рубля - до 64,83 рубля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что повлиять на курс рубля, демонстрирующий в последнее время чрезмерное и невыгодное для российской экономики укрепление, можно с помощью валютных интервенций. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина же отметила, что управляемый курс рубля вреден для экономики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"