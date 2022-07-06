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"Тинькофф" приостановил исходящие SWIFT-переводы

11:27
  • среда
  • 06 июля 2022

Усилий банка оказалось недостаточно

Банк "Тинькофф" объявил о приостановке проведения исходящих SWIFT-переводов во всех валютах.

Ограничение действует до 1 октября 2022 года, говорится в сообщении кредитной организации.

Решение связано с "невозможностью обеспечить приемлемый уровень для клиентов" из-за постоянно ужесточающихся требований западных контрагентов.

"Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки", - говорится в пресс-релизе.

Банк обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, "в разумные сроки".

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