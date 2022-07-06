В России госпитализированы 1278 человек с коронавирусом

Выявлено 3150 заболевших

За сутки в России госпитализированы 1278 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3150 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 140 человек, из них госпитализированы 555 пациентов.

Выздоровели за сутки 3437 человек. Скончались 44 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 был зарегистрирован 18448451 случай заражения коронавирусной инфекцией, 381398 летальных исходов и 17877013 выздоровевших.

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