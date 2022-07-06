ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае сообщили о поддержании контактов между Си Цзиньпином и Путиным

11:22
  • среда
  • 06 июля 2022

Пекин и Москва ведут эффективный диалог по всем направлениям

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин постоянно поддерживают тесные контакты.
Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

"КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства", - добавил дипломат (цитата по ТАСС).

Он также уточнил, что Пекин и Москва поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

Ранее СМИ сообщили, что Си Цзиньпин якобы ответил отказом на приглашение Путина посетить Россию. В Кремле опровергли данную информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.