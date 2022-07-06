В Китае сообщили о поддержании контактов между Си Цзиньпином и Путиным

Пекин и Москва ведут эффективный диалог по всем направлениям

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин постоянно поддерживают тесные контакты.

"КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства", - добавил дипломат (цитата по ТАСС).

Он также уточнил, что Пекин и Москва поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

Ранее СМИ сообщили, что Си Цзиньпин якобы ответил отказом на приглашение Путина посетить Россию. В Кремле опровергли данную информацию.

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