Собянин перевел в онлайн оформление заявок для получения соцуслуг на дому

Ранее нужно было лично обращаться в центры "Мои документы"

Подать заявление на надомное и стационарное социальное обслуживание в Москве теперь можно в электронном виде. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее для получения социальных услуг на дому гражданам или их законным представителям необходимо было лично обращаться в один из центров госуслуг "Мои документы". Теперь данные достаточно внести в интерактивную форму через личный кабинет на сайте mos.ru. Органы социальной защиты самостоятельно проверят их. При этом возможность подать документы в бумажном виде в центрах госуслуг осталась.

Также постановление упрощает назначение соцобслуживания в стационарной форме. Ранее для получения путевки в социальный дом или геронтологический центр граждане должны были самостоятельно обратиться в медорганизацию, чтобы пройти врачебную комиссию с участием врача-психиатра, получить заключение комиссии и выписку из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного по форме 027/у. Теперь, при согласии гражданина, органы соцзащиты самостоятельно организуют прохождение комиссии и получение медицинских документов. Срок оказания услуги сократился вдвое - с 10 до пяти дней.

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