Мишустин назвал принципиальную задачу властей

Необходимо проработать дополнительные меры помощи гражданам и семьям

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на стратегической сессии по социальным вопросам, что принципиальной задачей властей страны сегодня является поддержка рождаемости. По словам главы кабмина, необходимо проработать дополнительные меры помощи гражданам и семьям.

Как уточнил премьер, правительство рассчитывает, что уже в 2023 году начнется производство собственных новых 70 лекарственных препаратов.

Также необходимо выполнить планы по модернизации школ, несмотря на нынешние трудности. В России есть свое оборудование для учебных заведений, недостающее будет поставляться из дружественных стран, заметил Мишустин.

Он добавил, что важно создать независимую систему соревнований, чтобы сохранить состязательную активность подпавших под санкции спортсменов, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"