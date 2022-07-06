Медведев: США умеют грубо и примитивно насаждать свою волю

Это стало фирменным стилем американской политики

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram, что Соединенные Штаты под предлогом истинной демократии сеют по всему миру хаос и разруху.

"(Вашингтон) умеет грубо и примитивно насаждать свою волю, используя деньги, бесхарактерных вассалов, для приличия именуемых "союзниками", и оружие самого высокого качества", - добавил зампред Совбеза.

По его словам, вся американская история - это кровавые войны на уничтожение.

"Причем речь идет о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти", - написал Медведев.

Он добавил, что США уничтожили Хиросиму и Нагасаки, только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный "Манхэттенский проект".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"