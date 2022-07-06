Российские военные уничтожили две американских РСЗО HIMARS на Украине

Разбиты склады с боеприпасами

ВКС России уничтожили две пусковые установки системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и два склада боеприпасов к ним.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ракетный удар был осуществлен у Малотарановки в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, где хранились 1,5 тысячи снарядов и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

За сутки ликвидированы радиолокационная станция С-300 и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"